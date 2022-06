L'alleanza con i grillini spacca il Pd. Bonaccini avverte Letta: “Basta inseguirli” (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Noi abbiamo inseguito per troppo tempo il Movimento 5 Stelle, ma quando tu insegui qualcuno decidendo le tue mosse in base a quello che fa lui, la gente tra l'originale e la fotocopia segue la prima»: così ha detto ieri lapidario il presidente Dem della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo ad Agorà Estate su Rai 3. In molti hanno visto in queste parole una chiara sfida al segretario del Partito democratico Enrico Letta, che nelle stesse ore parlava del progetto del «Nuovo Ulivo» per non accantonare una volta per tutte il sogno del «campo largo» che unisca la sinistra al Movimento di Beppe Grillo, fino alla grande galassia dei nuovi e vecchi partiti centristi. Ma la prima e più importante spina nel fianco è arrivata da Bonaccini, che ha dettato la sua agenda, affermando che «il Pd nei prossimi mesi deve costruire una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Noi abbiamo inseguito per troppo tempo il Movimento 5 Stelle, ma quando tu insegui qualcuno decidendo le tue mosse in base a quello che fa lui, la gente tra l'originale e la fotocopia segue la prima»: così ha detto ieri lapidario il presidente Dem della Regione Emilia Romagna, Stefano, intervenendo ad Agorà Estate su Rai 3. In molti hanno visto in queste parole una chiara sfida al segretario del Partito democratico Enrico, che nelle stesse ore parlava del progetto del «Nuovo Ulivo» per non accantonare una volta per tutte il sogno del «campo largo» che unisca la sinistra al Movimento di Beppe Grillo, fino alla grande galassia dei nuovi e vecchi partiti centristi. Ma la prima e più importante spina nel fianco è arrivata da, che ha dettato la sua agenda, affermando che «il Pd nei prossimi mesi deve costruire una ...

