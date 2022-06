Lacrime ed emozioni per Fedez e Chiara Ferragni: è dolcissima la dichiarazione d’amore da Love Mi (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ stata una serata sicuramente magica per Fedez e Chiara Ferragni che ieri sera, sono stati a loro modo, entrambi protagonisti del concerto Love Mi a Milano. Fedez sul palco, con la sua musica, con i suoi amici , con le parole delle sue canzoni. Chiara in prima fila a sostenerlo come sempre ( con la regia super ossessionata dalla moglie del rapper). Poche parole per Fedez sul palco di Milano ma significative. Quando ha spiegato che tre mesi fa, nessuno avrebbe creduto di poterlo rivedere sul palco, a sostenere un concerto, si è commosso, pensando a quello che è stato. Prima dell’operazione, seppur con cauto ottimismo, gli avevano detto che comunque, se anche fosse andato tutto bene, avrebbe dovuto poi affrontare una fase di recupero importante. Gli avevano detto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ stata una serata sicuramente magica perche ieri sera, sono stati a loro modo, entrambi protagonisti del concertoMi a Milano.sul palco, con la sua musica, con i suoi amici , con le parole delle sue canzoni.in prima fila a sostenerlo come sempre ( con la regia super ossessionata dalla moglie del rapper). Poche parole persul palco di Milano ma significative. Quando ha spiegato che tre mesi fa, nessuno avrebbe creduto di poterlo rivedere sul palco, a sostenere un concerto, si è commosso, pensando a quello che è stato. Prima dell’operazione, seppur con cauto ottimismo, gli avevano detto che comunque, se anche fosse andato tutto bene, avrebbe dovuto poi affrontare una fase di recupero importante. Gli avevano detto che ...

