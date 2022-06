L’accordo di Man Utd’s Malacia rivelato dal direttore del Feyenoord (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sito inglese: Il Manchester United ha concordato un accordo per ingaggiare il terzino sinistro del Feyenoord Tyrell Malacia, secondo il direttore del club di Eredivisie Frank Arneson. Il Lione era stato collegato a una mossa per Malacia, ma secondo quanto riferito, lo United ha accettato un accordo del valore iniziale di 12,9 milioni di sterline (15 milioni di euro). Dopo aver superato il sistema giovanile, Malacia ha giocato 136 partite con il Feyenoord, collezionando 50 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione quando gli uomini di Arne Slot sono arrivati ????terzi in Eredivisie e hanno raggiunto la finale di Europa Conference League. Parlando con 1908NL, Arneson ha detto che tutto ciò che resta da fare per il 22enne è concordare condizioni personali con i ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sito inglese: Il Manchester United ha concordato un accordo per ingaggiare il terzino sinistro delTyrell, secondo ildel club di Eredivisie Frank Arneson. Il Lione era stato collegato a una mossa per, ma secondo quanto riferito, lo United ha accettato un accordo del valore iniziale di 12,9 milioni di sterline (15 milioni di euro). Dopo aver superato il sistema giovanile,ha giocato 136 partite con il, collezionando 50 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione quando gli uomini di Arne Slot sono arrivati ????terzi in Eredivisie e hanno raggiunto la finale di Europa Conference League. Parlando con 1908NL, Arneson ha detto che tutto ciò che resta da fare per il 22enne è concordare condizioni personali con i ...

