La vittoria di Thomas: affetto da sindrome di down, si è diplomato. Il sindaco: la prova che non esistono barriere (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un giorno speciale per la città di Vinci e per Thomas, ragazzo di 23 anni, affetto dalla sindrome di down, che oggi ha sostenuto l'esame di maturità, concludendo così il percorso scolastico. Lo ha fatto con il sorriso, con l'emozione della mamma Patrizia Polito e dell'insegnante e psicologa Elisabetta Fanti, che lo ha accompagnato dalla quarta elementare fino all'ultimo anno delle superiori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un giorno speciale per la città di Vinci e per, ragazzo di 23 anni,dalladi, che oggi ha sostenuto l'esame di maturità, concludendo così il percorso scolastico. Lo ha fatto con il sorriso, con l'emozione della mamma Patrizia Polito e dell'insegnante e psicologa Elisabetta Fanti, che lo ha accompagnato dalla quarta elementare fino all'ultimo anno delle superiori. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : La vittoria di Thomas: affetto da sindrome di down, si è diplomato. Il sindaco: la prova che non esistono barriere - negroni_thomas : Ero ad Assen...da brividi! Grande la vittoria di Pecco, un martello. Bezzecchi straordinario podio, e lo merita tut… - Piera67788119 : @PeppinoMascia @moro_thomas E dopo tutti questi animali combattenti contro l'armata russa cosa dovremo aspettarci a… - damianofiocc : RT @EdiPressTwit: LUNEDÌ 20/06 - Giornata memorabile per il #nuoto italiano: ai Mondiali di Budapest Thomas #Ceccon conquista l’oro nei 100… - EdiPressTwit : LUNEDÌ 20/06 - Giornata memorabile per il #nuoto italiano: ai Mondiali di Budapest Thomas #Ceccon conquista l’oro n… -