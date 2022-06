La Turchia non si opporrà all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non filtrava particolare ottimismo alla vigilia del summit a tre tra Turchia, Svezia e Finlandia per sbloccare il veto imposto da Erdogan all’ingresso nella Nato dei due Paesi scandinavi, eppure al termine della riunione durata circa quasi quattro ore è arrivata la firma di un memorandum d’intesa che spiana la strada a un allargamento del Patto Atlantico. “Non vogliamo solo parole”, aveva detto il presidente turco pochi istanti prima del vertice, specificando che “se Svezia e Finlandia vogliono essere membri della Nato, sono obbligate a tenere conto delle preoccupazioni di sicurezza della Turchia”. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier svedese Magdalena Andersson devono avergli fornito le rassicurazioni ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Non filtrava particolare ottimismo alla vigilia del summit a tre traper sbloccare il veto imposto da Erdogandei due Paesi scandinavi, eppure al termine della riunione durata circa quasi quattro ore è arrivata la firma di un memorandum d’intesa che spiana la strada a un allargamento del Patto Atlantico. “Non vogliamo solo parole”, aveva detto il presidente turco pochi istanti prima del vertice, specificando che “sevogliono essere membri della, sono obbligate a tenere conto delle preoccupazioni di sicurezza della”. Il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier svedese Magdalena Andersson devono avergli fornito le rassicurazioni ...

