La torta mele e noci: così buona mai mangiata! Con sole 130 calorie (Di mercoledì 29 giugno 2022) Rinunciare ad un buon dessert dopo pranzo è quasi impossibile. Se vogliamo rendere il nostro palato dolce senza cadere nel classico peccato di gola dobbiamo assolutamente preparare la torta con mele e noci. Questa torta è così leggera che contiene solo 130 calorie e può essere pronta da infornare dopo solo un paio di minuti di lavoro. Genuina e golosa questo dolce sarà perfetto da mangiare senza dover provare alcun senso di colpa. Per realizzare una torta da dividere in 15 porzioni dobbiamo usare come ingredienti: 3 uova 50 ml di olio di semi di girasole oppure olio di semi di arachidi 8 gr di zucchero vanigliato 200 ml di latte 50 gr di noci Cannella a piacere 200 gr di farina 10 gr di lievito in polvere per dolci 75 gr di ...

