La strada del silezio: tutto sulla nuova fiction (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ in arrivo una nuovissima fiction sulla rete ammiraglia: ecco tutte le novità ed anticipazioni su La strada del silenzio. Sembra che Canale 5 stia puntando molto sul genere thriller e questa volta è in arrivo una serie Greca. Nelle scorse settimane è andato in onda L’Ora inchiostro contro piombo che purtroppo ha deluso le aspettative. Sicuramente complice anche la stagione estiva, dove di telespettatori se ne vedono davvero pochi. Ora, è la volta de La strada del silenzio e chissà se in questo caso gli ascolti andranno meglio. Ma vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda. La strada del silenzio: trama La strada del silenzio è una fiction tutta greca che a breve arriverà nel nostro paese. In tutto sono 13 puntate da un’ora ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ in arrivo una nuovissimarete ammiraglia: ecco tutte le novità ed anticipazioni su Ladel silenzio. Sembra che Canale 5 stia puntando molto sul genere thriller e questa volta è in arrivo una serie Greca. Nelle scorse settimane è andato in onda L’Ora inchiostro contro piombo che purtroppo ha deluso le aspettative. Sicuramente complice anche la stagione estiva, dove di telespettatori se ne vedono davvero pochi. Ora, è la volta de Ladel silenzio e chissà se in questo caso gli ascolti andranno meglio. Ma vediamo di cosa si tratta e quando andrà in onda. Ladel silenzio: trama Ladel silenzio è unatutta greca che a breve arriverà nel nostro paese. Insono 13 puntate da un’ora ...

Pubblicità

CarloCalenda : I nostri voti sono stati essenziali in tante città e dimostrano che c'è un’area del Paese che non si riconosce nell… - il_pucciarelli : [sabato la presentazione a Roma del progetto di @Sinistrait_ e @europaverde_it, con la partecipazione fra gli altri… - Azione_it : Non considerateci in questo 'tetris'. La nostra strada non sarà quella del cocktail 'grande centro'. - LuceverdeMilano : ?? #Milano #Lavori - Via Circo ? Strada chiusa tra Via Cappuccio e Via Medici ?? Dalle 08:00 alle 17:00 del… - luigil8993891 : @chiccotesta Non mi illudo che chi va al governo seguirà una nuova strada, sappiamo tutti che a comandare in Italia… -