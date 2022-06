“La Russia non è più nostro partner”. Ecco il piano della nuova Nato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pubblichiamo la prefazione e alcune delle parti più importanti del “Strategic concept” della Nato, ovvero il documento approvato al vertice odierno di Madrid che di fatto fa nascere la “nuova” Alleanza Atlantica, preoccupata ormai più dalla Russia che dalla crescita dell’impero cinese. Prefazione Noi, i capi di Stato e di governo degli alleati della Nato, ci siamo riuniti a Madrid in un momento critico per la nostra sicurezza e per la pace e la stabilità internazionali. Oggi sosteniamo un nuovo concetto strategico per garantire che la nostra alleanza rimanga in forma e dotata di risorse per il futuro. (…) Rimaniamo saldi nella nostra determinazione a proteggere il nostro miliardo di cittadini, difendere il nostro territorio e salvaguardare la nostra ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Pubblichiamo la prefazione e alcune delle parti più importanti del “Strategic concept”, ovvero il documento approvato al vertice odierno di Madrid che di fatto fa nascere la “” Alleanza Atlantica, preoccupata ormai più dallache dalla crescita dell’impero cinese. Prefazione Noi, i capi di Stato e di governo degli alleati, ci siamo riuniti a Madrid in un momento critico per la nostra sicurezza e per la pace e la stabilità internazionali. Oggi sosteniamo un nuovo concetto strategico per garantire che la nostra alleanza rimanga in forma e dotata di risorse per il futuro. (…) Rimaniamo saldi nella nostra determinazione a proteggere ilmiliardo di cittadini, difendere ilterritorio e salvaguardare la nostra ...

