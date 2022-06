La rivincita di Paola Ferrari in Rai | cosa si prende | cambia ancora tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è una garanzia per gli ascolti. Una garanzia per lo sport, raccontato in prima linea da sempre. La signora del "pallone" è pronta a tornare in onda. Ma prima di parlarne vi raccontiamo tutte le novità legate ai nuovi palinsesti. Per la Rai, a quanto pare, sarà un autunno nel segno dei Mondiali di calcio pure senza l'Italia, ma questo è un altro fatto. Alla presentazione dei palinsesti Rai sono state svelate alcune carte, come ad esempio “jolly” Qatar in occasione dei mondiali di calcio, in programma dal 22 novembre al 18 dicembre nello Stato emirato del Vicino Oriente. La Rai, come sempre, è proprietaria dei diritti in chiaro: tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport. La Coppa del Mondo, sempre molto attesa, non si limiterà alle sole telecronache. infatti, il direttore di Rai Sport Alessandra De ...