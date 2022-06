La regola del merito (e quella dello stipendio) (Di mercoledì 29 giugno 2022) In politica le scissioni non hanno mai portato fortuna a chi le ha fatte. Accadrà la stessa cosa a Insieme per il futuro, il gruppo nuovo di zecca creato da Luigi Di Maio? Quando Gianfranco Fini fu espulso dal Popolo della Libertà, che pure aveva contribuito a fondare, lo seguirono 33 deputati e 10 senatori. Sembrava l’inizio della fine per Silvio Berlusconi, che l’ex leader di An detestava senza neppure prendersi la briga di nascondere il risentimento. In realtà, la nascita di Futuro e Libertà rappresentò la morte politica dello stesso Fini perché quando, due anni dopo, gli elettori vennero chiamati alle urne, il nuovo partito conquistò lo 0,47 per cento dei voti, un nulla assoluto. Dopo trent’anni trascorsi in Parlamento, colui che aveva preso l’Msi di Giorgio Almirante trasformandolo in una destra moderna che aspirava a governare il Paese, concludeva così la sua ... Leggi su panorama (Di mercoledì 29 giugno 2022) In politica le scissioni non hanno mai portato fortuna a chi le ha fatte. Accadrà la stessa cosa a Insieme per il futuro, il gruppo nuovo di zecca creato da Luigi Di Maio? Quando Gianfranco Fini fu espulso dal Popolo della Libertà, che pure aveva contribuito a fondare, lo seguirono 33 deputati e 10 senatori. Sembrava l’inizio della fine per Silvio Berlusconi, che l’ex leader di An detestava senza neppure prendersi la briga di nascondere il risentimento. In realtà, la nascita di Futuro e Libertà rappresentò la morte politicastesso Fini perché quando, due anni dopo, gli elettori vennero chiamati alle urne, il nuovo partito conquistò lo 0,47 per cento dei voti, un nulla assoluto. Dopo trent’anni trascorsi in Parlamento, colui che aveva preso l’Msi di Giorgio Almirante trasformandolo in una destra moderna che aspirava a governare il Paese, concludeva così la sua ...

