La Regione Lombardia ha negato il patrocinio al Pride di Milano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Comune e la Città Metropolitana avevano già confermato la loro presenza (e il loro supporto) istituzionale al Pride Milano in programma sabato 2 luglio nella città meneghina. Mancava solamente la Regione Lombardia che, invece, ha deciso di mettere un muro negando il patrocinio alla grande marcia arcobaleno che invaderà le strade del capoluogo. La decisione è stata confermata da una lettera inviata dal “Pirellone” in risposta alla richiesta avanzata diverse settimane fa dall’ArciGay. Pride Milano, la Regione Lombardia nega il patrocinio all’evento del 2 luglio La lettera è firmata dalla dirigente dell’area programmazione e relazioni esterne spiega i motivi di questa decisione che, ancora una volta, vede l’istituzione ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Comune e la Città Metropolitana avevano già confermato la loro presenza (e il loro supporto) istituzionale alin programma sabato 2 luglio nella città meneghina. Mancava solamente lache, invece, ha deciso di mettere un muro negando ilalla grande marcia arcobaleno che invaderà le strade del capoluogo. La decisione è stata confermata da una lettera inviata dal “Pirellone” in risposta alla richiesta avanzata diverse settimane fa dall’ArciGay., lanega ilall’evento del 2 luglio La lettera è firmata dalla dirigente dell’area programmazione e relazioni esterne spiega i motivi di questa decisione che, ancora una volta, vede l’istituzione ...

FontanaPres : Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una r… - fattoquotidiano : Gay Pride, Regione Lombardia nega il patrocinio alla manifestazione di Milano. Arcigay: “Triste conferma di insensi… - reportrai3 : ?? A maggio 2020 il governo approva il Decreto Rilancio e stanzia un 1 miliardo e 400 milioni di euro per potenziare… - folucar : RT @ASampierdarena: Aggiungo trend incidenza per regione, in media mobile. (ieri Regione Lombardia ha svarionato con i dati) - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Gay Pride, Regione Lombardia nega il patrocinio alla manifestazione di Milano. Arcigay: “Triste conferma di insensibil… -