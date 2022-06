La Polizia stradale ferma 3 carri armati destinati all’Ucraina: avevano documenti irregolari (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno la Polizia stradale di Napoli, Distaccamento di Nola, ha fermato trattori e semirimorchi che stavano trasportando dei carri armati diretti in Ucraina. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, è emerso che i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del trasporto erano sprovvisti di carta di circolazione e anche la revisione periodica prevista era scaduta, mentre uno dei conducenti non aveva la prescritta autorizzazione per la guida di mezzi di trasporti eccezionali. Ad essere trasportati erano carri armati Pzh 2000 (Panzerhaubitze 2000), tra i più moderni della categoria, destinati all’Ucraina. Tre dei 5 carri armati ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 giugno ladi Napoli, Distaccamento di Nola, hato trattori e semirimorchi che stavano trasportando deidiretti in Ucraina. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, è emerso che i trattori e i semirimorchi delle ditte private incaricate del trasporto erano sprovvisti di carta di circolazione e anche la revisione periodica prevista era scaduta, mentre uno dei conducenti non aveva la prescritta autorizzazione per la guida di mezzi di trasporti eccezionali. Ad essere trasportati eranoPzh 2000 (Panzerhaubitze 2000), tra i più moderni della categoria,. Tre dei 5...

