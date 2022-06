La nuova Skoda Fabia RS Rally2 al via del Barum Rally (Di mercoledì 29 giugno 2022) I rumors che circolavano dal giorno della presentazione della nuova arma di casa Skoda sono diventati realtà nella tarda serata di ieri, la nuova Skoda Fabia RS Rally2 sarà presente al Barum Zlin Rally. La casa ceca schiererà la sua nuova vettura in occasione del Rally di casa in programma dal 26 al 28 agosto Source Leggi su rallyeslalom (Di mercoledì 29 giugno 2022) I rumors che circolavano dal giorno della presentazione dellaarma di casasono diventati realtà nella tarda serata di ieri, laRSsarà presente alZlin. La casa ceca schiererà la suavettura in occasione deldi casa in programma dal 26 al 28 agosto Source

