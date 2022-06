La ‘nuova Nato’ per la Russia “E’ destabilizzante negli affari internazionali, e non porta più sicurezza” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Per la Russia l’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia è un fattore unicamente destabilizzante negli affari internazionali“. E’ tutto sommato un commento ‘morbido’ quello che l’agenzia di stampa ‘Interfax’ amplifica dopo essere stato pronunciato da Sergei Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo. D’altra parte, visto che nel nuovo ’memorandum’ che, per l’appunto, sancisce la nascita della ‘nuova Nato’, oltre a diversi argomenti, la Russia viene indicata come ‘una minaccia’, umanamente ci si poteva aspettare una dura condanna o peggio, delle minacce. Un’eventualità quest’ultima che, visti i precedenti, potrebbe poi essere raccolta dal vice presidente Medved, sempre pronto a lasciarsi andare a minacce e strali di ogni tipo. La ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Per lal’allargamento della Nato a Svezia e Finlandia è un fattore unicamente“. E’ tutto sommato un commento ‘morbido’ quello che l’agenzia di stampa ‘Interfax’ amplifica dopo essere stato pronunciato da Sergei Ryabkov, vice ministro degli Esteri russo. D’altra parte, visto che nel nuovo ’memorandum’ che, per l’appunto, sancisce la nascita della, oltre a diversi argomenti, laviene indicata come ‘una minaccia’, umanamente ci si poteva aspettare una dura condanna o peggio, delle minacce. Un’eventualità quest’ultima che, visti i precedenti, potrebbe poi essere raccolta dal vice presidente Medved, sempre pronto a lasciarsi andare a minacce e strali di ogni tipo. La ...

