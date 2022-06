La Nato mobilitata dagli americani contro la sfida cinese

Pubblicità

Panorama

Il ramo asiatico La Cina farà il suo ingresso in questo documento finale della, ma come una "sfida" e non come una "minaccia". Le sfumature contano. Da parte di Washington non c'è la volontà ...Attacchi attribuiti all'unità 29155, responsabile di operazioni clandestine in Europa e... Kiev, a sua volta, ora che ha ottenuto molti cannonideve cercare quelli da 155 mm. Gli ... Gli Usa chiedono agli alleati una posizione chiara sulla Cina, mentre per la Ue la priorità è l’Ucraina Malgrado la crisi ucraina, gli Stati Uniti non perdono mai di vista la loro ossessione: “contenere” la Cina. E vogliono che l’Alleanza atlantica sia uno dei mezzi per farlo. Ma i paesi europei non con ...Gli scontri in Donbass stanno prosciugando gli arsenali delle forze in campo. Mosca si affida ai sabotaggi delle fabbriche di munizioni per rallentare l’esercito ucraino e minaccia i venditori di armi ...