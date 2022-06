La Nato accoglie Svezia e Finlandia e si dispone ad un confronto con la Russia (Di mercoledì 29 giugno 2022) - Per la nuova Alleanza atlantica Mosca da partner torna ad essere indicata come la minaccia più significativa. Dagli Usa arriveranno in Italia 70 militari in più e un sistema di difesa aerea ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 29 giugno 2022) - Per la nuova Alleanza atlantica Mosca da partner torna ad essere indicata come la minaccia più significativa. Dagli Usa arriveranno in Italia 70 militari in più e un sistema di difesa aerea ...

Pubblicità

albwolf73 : RT @sconnesso_: La NATO accoglie le richieste di Erdogan, così la Turchia da il via libera a Svezia e Finlandia, in cambio otterrà ESTRADI… - babyspettri : RT @sconnesso_: La NATO accoglie le richieste di Erdogan, così la Turchia da il via libera a Svezia e Finlandia, in cambio otterrà ESTRADI… - Avv_Nike : RT @sconnesso_: La NATO accoglie le richieste di Erdogan, così la Turchia da il via libera a Svezia e Finlandia, in cambio otterrà ESTRADI… - BoletusFavius : RT @sconnesso_: La NATO accoglie le richieste di Erdogan, così la Turchia da il via libera a Svezia e Finlandia, in cambio otterrà ESTRADI… - CharlieGari : RT @sconnesso_: La NATO accoglie le richieste di Erdogan, così la Turchia da il via libera a Svezia e Finlandia, in cambio otterrà ESTRADI… -