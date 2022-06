La ministra Bonetti propone approccio femminile e metodo scientifico per creare il centro riformista (Di mercoledì 29 giugno 2022) Troppi nomi. Tutti maschi. Due su tutti: Matteo Renzi e Carlo Calenda. La ministra della Famiglia Elena Bonetti, Italia Viva, al Foglio dice che forse il problema di questo fantomatico centro che si vorrebbe creare sta tutto qui: troppo testosterone. «Un approccio femminile non solo serve: è decisivo», spiega. «L’ascolto dell’altro nella fermezza delle proprie convinzioni; uno sguardo di prospettiva e però concreto. E poi finalmente un lessico moderato, meno urlato, non agonistico, efficace». Non solo un metodo femminile, però. Elena Bonetti, da docente di analisi matematica, propone anche un approccio scientifico. «È un metodo, quello che occorre adottare per fare il ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Troppi nomi. Tutti maschi. Due su tutti: Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ladella Famiglia Elena, Italia Viva, al Foglio dice che forse il problema di questo fantomaticoche si vorrebbesta tutto qui: troppo testosterone. «Unnon solo serve: è decisivo», spiega. «L’ascolto dell’altro nella fermezza delle proprie convinzioni; uno sguardo di prospettiva e però concreto. E poi finalmente un lessico moderato, meno urlato, non agonistico, efficace». Non solo un, però. Elena, da docente di analisi matematica,anche un. «È un, quello che occorre adottare per fare il ...

