La Juventus insiste per Koulibaly | il sostituto può arrivare dalla Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il futuro di di Kalidoucon la maglia Napoli è sempre più incerto. Il contratto in scadenza a giugno 2023 non lascia dormire sogni tranquilli ai tifosi azzurri, e con l’intenzione della società di non perderlo a zero, una cessione in questa finestra di calciomercato non sarebbe così impossibile da immaginare. Per il Napoli, sostituire quello che sarebbe destinato a diventare il prossimo capitano non sarebbe affatto facile. Lo stesso Spalletti nel corso della scorsa stagione, ha tenuto più volte a sottolineare l’importanza del centrale senegalese non solo dal punto di vista tattico ma anche all’interno dello spogliatoio azzurro, ritenendolo incedibile. Tuttavia, la complicata situazione contrattuale, ha avvicinato diverse squadre interessate sia in Italia che in Europa. InA, resta forte l’interesse della ...