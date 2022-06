La Juventus ha deciso: de Ligt via con l’offerta giusta, i nomi del sostituto (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ la Juventus la squadra più attiva del campionato di Serie A. Il club bianconero non ha intenzione di farsi trovare impreparato e non potrà commettere passi falsi dopo l’ultima stagione. La squadra è già attrezzata per i primi posti del campionato, in più la dirigenza è scatenata sul fronte trattative e sono in arrivo calciatori di altissimo livello. E’ fatta per il ritorno a centrocampo di Paul Pogba, il francese è in grado di sistemare la mediana grazie alla sua qualità e fisicità. E’ ai dettagli anche la trattativa per l’arrivo in attacco di Angel Di Maria. L’argentino si è convinto ad accettare il corteggiamento dei bianconeri, l’accordo definitivo è stato raggiunto per un contratto annuale da sei milioni di euro. Il mercato della Juventus è in grado di regalare altre sorprese. La dirigenza è infatti in contatto per l’arrivo di un altro ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ lala squadra più attiva del campionato di Serie A. Il club bianconero non ha intenzione di farsi trovare impreparato e non potrà commettere passi falsi dopo l’ultima stagione. La squadra è già attrezzata per i primi posti del campionato, in più la dirigenza è scatenata sul fronte trattative e sono in arrivo calciatori di altissimo livello. E’ fatta per il ritorno a centrocampo di Paul Pogba, il francese è in grado di sistemare la mediana grazie alla sua qualità e fisicità. E’ ai dettagli anche la trattativa per l’arrivo in attacco di Angel Di Maria. L’argentino si è convinto ad accettare il corteggiamento dei bianconeri, l’accordo definitivo è stato raggiunto per un contratto annuale da sei milioni di euro. Il mercato dellaè in grado di regalare altre sorprese. La dirigenza è infatti in contatto per l’arrivo di un altro ...

