La frittata senza uova, super veloce e con sole 180 calorie! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sapevi che è possibile preparare una buona frittata anche senza uova? Strano ma vero creeremo una frittata senza uova morbida e saporita e soprattutto super leggera. Sarà perfetta da mangiare calda e anche fredda e potremo gustarla in qualunque occasione. Oltre a questo grazie all'utilizzo della farina di ceci sarà proteica e potremo conservarla in frigo per un paio di giorni. Vediamo subito come realizzare una frittata da dividere in 4 porzioni perfetta per chi alle uova è intollerante. Gli ingredienti utili sono: Olio extravergine d'oliva quanto basta Prezzemolo quanto basta 100 gr di farina di ceci Peperoncino quanto basta Aglio quanto basta 50 gr di formaggio a cubetti Sale quanto basta 250 ml di acqua 40 gr di farina di mais ½ ...

