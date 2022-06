La Francia nega l’estradizione in Italia per dieci terroristi rossi. Tra loro anche Giorgio Pietrostefani (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Francia conferma la “dottrina Mitterrand” e nega l’estradizione, richiesta dall’Italia, dei 10 terroristi rossi presenti sul territorio francese. La decisione è stata presa dalla Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi. I 10 Italiani condannati e fuggiti in Francia, tra cui l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, erano stati arrestati nell’aprile dei 2021 (e poco dopo scarcerati) nell’ambito dell’operazione “Ombre rosse“. Quel giorno aveva espresso la sua soddisfazione anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi: “La memoria di questi atti barbarici è ancora viva”, aveva dichiarato. La decisione della Chambre de l’Instruction si è basata sul rispetto della vita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laconferma la “dottrina Mitterrand” e, richiesta dall’, dei 10presenti sul territorio francese. La decisione è stata presa dalla Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi. I 10ni condannati e fuggiti in, tra cui l’ex militante di Lotta Continua, erano stati arrestati nell’aprile dei 2021 (e poco dopo scarcerati) nell’ambito dell’operazione “Ombre rosse“. Quel giorno aveva espresso la sua soddisfazioneil presidente del Consiglio, Mario Draghi: “La memoria di questi atti barbarici è ancora viva”, aveva dichiarato. La decisione della Chambre de l’Instruction si è basata sul rispetto della vita ...

TgLa7 : #Francia, Corte d'Appello Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 ex terroristi rossi arrestati in oper… - cjmimun : Francia, Corte appello nega estradizione 10 ex terroristi italiani...W l'europa - HuffPostItalia : La Francia nega ancora l'estradizione per dieci ex terroristi arrestati un anno fa. C'è anche Pietrostefani - RaiNews : Sono dieci gli italiani condannati per terrorismo negli anni di piombo e rifugiatisi in Francia dagli anni Ottanta… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: La Francia nega l’estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Giorgio Pietrostefani -