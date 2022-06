La Francia nega l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi degli "anni di piombo" (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Francia ha negato l'estradizione dei dieci ex terroristi e brigatisti arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre rosse dell'aprile 2021. In particolare, la Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello ha emesso... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lahato l'dei dieci exe brigatisti arrestati nell'ambito dell'operazione Ombre rosse dell'aprile 2021. In particolare, la Chambre de l'Instruction della Corte d'Appello ha emesso...

Pubblicità

TgLa7 : #Francia, Corte d'Appello Parigi nega estradizione richiesta da Italia per 10 ex terroristi rossi arrestati in oper… - Corriere : La Francia nega l’estradizione di 10 ex terroristi in Italia: tra loro anche Giorgio Pietrostefani - dcalpirela : RT @dottorbarbieri: ?????? Francia ????, la Corte d’Appello NEGA l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi delle Brigate Rosse: tra loro anch… - PalermoToday : La Francia nega l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi degli 'anni di piombo' - AseroGiovanna : RT @dottorbarbieri: ?????? Francia ????, la Corte d’Appello NEGA l'estradizione in Italia di 10 ex terroristi delle Brigate Rosse: tra loro anch… -