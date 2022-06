La Francia nega l’estradizione di dieci ex terroristi italiani (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Corte d’Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per i dieci ex terroristi italiani di estrema sinistra da anni latitanti in Francia. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello parigina ha fatto riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per i dieci ex terroristi italiani l’autorità giudiziaria aveva chiesto a Parigi la loro estradizione Si tratta di Giorgio Pietrostefani (68 anni), non presente in aula per motivi di salute, Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio (60), Raffaele Venturi (70), Luigi Bergamin (72). Per i 10 ex militanti dell’estrema sinistra l’autorità giudiziaria italiana aveva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Corte d’Appello di Parigi ha respinto le richieste di estradizione per iexdi estrema sinistra da anni latitanti in. La Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello parigina ha fatto riferimento agli articoli 8 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Per iexl’autorità giudiziaria aveva chiesto a Parigi la loro estradizione Si tratta di Giorgio Pietrostefani (68 anni), non presente in aula per motivi di salute, Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio (60), Raffaele Venturi (70), Luigi Bergamin (72). Per i 10 ex militanti dell’estrema sinistra l’autorità giudiziaria italiana aveva ...

