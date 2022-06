La città galleggiante alle Maldive consentirà a 20 000 persone di salvarsi dall' innalzamento delle acque

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Unaè attualmente in costruzionein collaborazione con il governo locale. Gli studi di architettura Waterstudio e Dutch Docklands hanno pubblicato le prime immagini del progetto, chiamatos Floating City. Lasarà «situata in una laguna di acqua calda, a 10 minuti di barcaa capitale, Malé, e'aeroporto internazionale di Malé». Il progetto viene presentato come una risposta all'del livello del mare che colpirà in modo particolare questa regione. Un fenomeno che potrebbe portare alla scomparsa dell'80%entro il 2050. La...