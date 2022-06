La città dell' hinterland milanese dove gli abitanti colgono i frutti da cento alberi  

Leggi su agi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - C'è una cittadina di 26 milavicina a Milanoglipossono raccogliere con le loro manida oltre un centinaio di alberi. Ciliegie, nespole, mandorle, melograni, prugne, olive e altro. Una cittadina in apparenza come le altre, con le sue piazze, le strade trafficate, l'aria non proprio cristallinae in più una cattiva fama maturata nei decenni perché in diverse indagini'Antimafia è stata indicata come unae basia `ndrangheta in Lombardia per la presenza del clan Barbaro-Papalia. Il progetto iniziato dieci anni fa Maanche questa estate si racin modo copioso i, in senso figurato e fisico, di un ...