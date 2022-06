La cannabis fa cadere il governo? Salvini tuona: “Vergognoso e irrispettoso” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tema dello ius scholae e della cannabis rischiano di far saltare in aria il governo. Matteo Salvini, a proposito dell'arrivo in aula della Camera dei due disegni di legge, ha usato parole di fuoco: “È incredibile, Vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati e cannabis anziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi”. E, come riferisce Affari Italiani, se il Parlamento approverà i due provvedimenti, come chiede il Partito Democratico, la Lega lascerà il governo guidato da Mario Draghi, ritirando i suoi tre ministri e votando contro la fiducia all'esecutivo. Dopo i risultati delle elezioni sarebbe un affronto ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il tema dello ius scholae e dellarischiano di far saltare in aria il. Matteo, a proposito dell'arrivo in aula della Camera dei due disegni di legge, ha usato parole di fuoco: “È incredibile,per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza einsistendo su cittadinanza agli immigrati eanziché occuparsi di lavoro, tasse e stipendi”. E, come riferisce Affari Italiani, se il Parlamento approverà i due provvedimenti, come chiede il Partito Democratico, la Lega lascerà ilguidato da Mario Draghi, ritirando i suoi tre ministri e votando contro la fiducia all'esecutivo. Dopo i risultati delle elezioni sarebbe un affronto ...

