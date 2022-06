L’ Atalanta pensa alle fasce: obiettivo Parisi dell’Empoli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mancato arrivo di Cambiaso, ritenuto l’obiettivo numero uno ma ormai prossimo alla firma con la Juventus, non cambia i programmi dell’Atalanta che pensa sempre alle fasce. Le attenzioni degli orobici si sono spostate sul mancino dell’Empoli, Fabio Parisi, e punto fermo dell’Under 21. L’ Atalanta pensa alle fasce: piace Parisi? Sarebbe proprio il classe 2000 l’erede designato dalla Dea per sostituire Gosens. Nelle ultime due stagioni si è messo in mostra con la maglia dell’Empoli giocando 25 partite di cui 16 da titolare. Piace soprattutto per la sua personalità che lo porta spesso a compiere gesti tecnici difficili e inusuali per un ragazzo della sua età. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mancato arrivo di Cambiaso, ritenuto l’numero uno ma ormai prossimo alla firma con la Juventus, non cambia i programmi dell’chesempre. Le attenzioni degli orobici si sono spostate sul mancino, Fabio, e punto fermo dell’Under 21. L’: piace? Sarebbe proprio il classe 2000 l’erede designato dalla Dea per sostituire Gosens. Nelle ultime due stagioni si è messo in mostra con la magliagiocando 25 partite di cui 16 da titolare. Piace soprattutto per la sua personalità che lo porta spesso a compiere gesti tecnici difficili e inusuali per un ragazzo della sua età. Il ...

