Kvaratskhelia: “Spalletti mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Kvaratskhelia ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’approdo ufficiale alla squadra di Spalletti. Ecco uno stralcio delle sue parole. “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli” ha detto Khvicha in una intervista in Georgia con il noto insider Nobel Arustamyan. “Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto. Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha rilasciato alcune dichiarazioni prima dell’approdo ufficiale alla squadra di. Ecco uno stralcio delle sue parole. “Ho parlato con, mi hachecon me e io hodicon lui.diper il” haKhvicha in una intervista in Georgia con il noto insider Nobel Arustamyan. “Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto. Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora. So di non poter prendere la ...

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli | Il pre-accordo con la #Juve, l'addio alla Russia, il ruolo di #Spalletti: parla Kvicha #Kvaratskhelia - areanapoliit : #Kvaratskhelia: 'Spalletti mi ha convinto a firmare con il Napoli. E' la scelta giusta. Che giocatore Koulibaly' - levrierog : RT @DribblingWorld: “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui, mi ha spie… - MarioParisi83 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio Kvaratskhelia: 'Dopo aver parlato con Spalletti ho scelto il Napoli. So di non poter avere la 10… - DribblingWorld : “Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui, mi ha… -