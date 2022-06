Kvaratskhelia: «Dopo aver parlato con Spalletti ho scelto il Napoli» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le parole di Kvaratskhelia sul suo arrivo in Italia: «Spalletti mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto» Intervistato dal giornalista Nobel Arustamyan, Kvaratskhelia parla del suo imminente arrivo al Napoli e le ragioni della scelta degli azzurri. Spalletti – «Ho parlato con Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui. Dopo quelle parole ho deciso di firmare per il Napoli. Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto». NUMERO – «Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona». COMPAGNI – «Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le parole disul suo arrivo in Italia: «mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto» Intervistato dal giornalista Nobel Arustamyan,parla del suo imminente arrivo ale le ragioni della scelta degli azzurri.– «Hocon, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler lavorare con lui.quelle parole ho deciso di firmare per il. Mi ha spiegato e preparato per la Serie A, mi sento pronto per il grande salto». NUMERO – «Il numero? Non so se indosserò la maglia 77 o la 18, non ho ancora deciso. So di non poter prendere la 10 perché è solo di Maradona». COMPAGNI – «Con chi vorrei giocare? Koulibaly è un gran ...

