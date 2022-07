Pubblicità

eccapecca : #Kosovo, restrizioni alla minoranza serba: duro scontro tra #Belgrado e #Pristina - eughen61 : Altro capolavoro della #NATO. Ma come esportiamo bene la democrazia noi, Signora mia...... Kosovo, restrizioni alla… - globalistIT : -

Globalist.it

...questa forma di riduzione in schiavitù dei cittadini del', dice una passante. 'Sono estremamente deluso. Siamo un Paese giovane, siamo ambiziosi. Vogliamo poter viaggiare senzasui ...... a cominciare dalla Comunità delle municipalità serbe in. Vucic ha quindi messo in guardia Pristina dall'attuare tali nuovenei confronti della popolazione serba. "Noi non faremo ... Kosovo, restrizioni alla minoranza serba: duro scontro tra Belgrado e Pristina (ANSAmed) - BELGRADO, 30 GIU - Il nuovo scontro tra Belgrado e Pristina emerso dopo le restrizioni amministrative per la popolazione serba, annunciate ieri dalla dirigenza del Kosovo, condiziona in ne ...La protesta in scena a Pristina dopo che all'ultimo vertice l'abrogazione dei visti per i cittadini kosovari non è stata nemmeno presa in considerazione.