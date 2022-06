Kate Middleton, ricordate lady Diana? La foto che sconvolge il Regno Unito | Guarda (Di mercoledì 29 giugno 2022) Kate Middleton, la moglie del principe William, in elmetto e uniforme militare non l'avevamo mai vista. Sicuramente la sua foto ricorda molto lady Diana, la principessa del popolo scomparsa il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi. La duchessa di Cambridge visita un'accademia di cadetti e le immagini, subito, fanno il giro della Rete. Tutto riporta alla mente l'amata lady Diana. Per Kate è un giorno indimenticabile perché incontra i cadetti dell'accademia, ragazzi che cambiano il destino del Paese. Tutti coraggiosi. Le prime foto sono in abbigliamento casual e scarponcini. Poi appare in uniforme militare: un'immagine da “guerriera”. Poi su Twitter omaggia tutti i membri delle forze armate nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022), la moglie del principe William, in elmetto e uniforme militare non l'avevamo mai vista. Sicuramente la suaricorda molto, la principessa del popolo scomparsa il 31 agosto 1997 in un tragico incidente stradale a Parigi. La duchessa di Cambridge visita un'accademia di cadetti e le immagini, subito, fanno il giro della Rete. Tutto riporta alla mente l'amata. Perè un giorno indimenticabile perché incontra i cadetti dell'accademia, ragazzi che cambiano il destino del Paese. Tutti coraggiosi. Le primesono in abbigliamento casual e scarponcini. Poi appare in uniforme militare: un'immagine da “guerriera”. Poi su Twitter omaggia tutti i membri delle forze armate nel ...

