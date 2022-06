Kaliningrad, il compromesso per disinnescare l'escalation con Mosca e "salvare" la Lituania (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il commercio attraverso la Lituania con l'exclave russa di Kaliningrad potrebbe tornare alla normalità entro pochi giorni. È quanto affermano alla Reuters due fonti... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il commercio attraverso lacon l'exclave russa dipotrebbe tornare alla normalità entro pochi giorni. È quanto affermano alla Reuters due fonti...

Pubblicità

ubaloatiotu : Kaliningrad, il compromesso per disinnescare l'escalation con Mosca e 'salvare' la Lituania - infoitestero : Kaliningrad, il compromesso per disinnescare l'escalation con Mosca e salvare la Lituania - Gazzettino : Kaliningrad, il compromesso per disinnescare l'escalation con Mosca e 'salvare' la Lituania - ozymand87647780 : RT @pietrogranero: Il transito verso Kaliningrad potrebbe riprendere tra pochi giorni grazie a un compromesso tra UE e Lituania, riferisce… - zazoomblog : Kaliningrad il compromesso per disinnescare lescalation con Mosca e salvare la Lituania - #Kaliningrad… -