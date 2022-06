Juventus | si avvicina Cambiaso | decisa la contropartita con il Genoa!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato della. Con Pogba e Di Maria ormai certi, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi sul mercato in entrata. L’obiettivo adesso è quello di rinforzare il reparto difensivo ed in particolare la fascia laterale sinistra. Il nome più caldo è senza ombra di dubbio quello di Andreadel Genoa. Da diversi giorni, i bianconeri sono in contatto con i rossoblu per cercare di trovare un accordo economico. Secondo Gianluca Di Marzio, l’ultima offerta sarebbe di 5,5 milioni di euro più unatecnica. DragusinGenoa Oltre la parte in cash, il Genoa potrebbe accogliere Radu Dragusin, centrale difensivo classe 2002. L’idea della dirigenza juventina sarebbe proprio quella di offrire 5,5 milioni più Dragusin per arrivare a ...