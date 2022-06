Juventus, la prossima settimana sarà ufficiale Di Maria: tutti i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Adesso ci siamo davvero. Angel Di Maria sarà un nuovo giocatore della Juventus a partire dalla prossima settimana. I bianconeri e l’ala destra argentina hanno ormai raggiunto un accordo totale per cominciare finalmente questa nuova avventura assieme. Negli ultimi minuti, Gianluca Di Marzio ha riportato i dettagli dell’accordo contrattuale che legherà Di Maria alla Juve: sarà un contratto annuale con un ingaggio tra i 5,5 e i 6 milioni di parte fissa più l’aggiunta di alcuni bonus. L’ufficialità arriverà la prossima settimana. Di Maria Juventus Calciomercato Dopo i tentennamenti delle ultime settimane, dunque, El Fideo ha accettato la corte bianconera. Massimiliano Allegri lo ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Adesso ci siamo davvero. Angel Diun nuovo giocatore dellaa partire dalla. I bianconeri e l’ala destra argentina hanno ormai raggiunto un accordo totale per cominciare finalmente questa nuova avventura assieme. Negli ultimi minuti, Gianluca Di Marzio ha riportato idell’accordo contrattuale che legherà Dialla Juve:un contratto annuale con un ingaggio tra i 5,5 e i 6 milioni di parte fissa più l’aggiunta di alcuni bonus. L’ufficialità arriverà la. DiCalciomercato Dopo i tentennamenti delle ultime settimane, dunque, El Fideo ha accettato la corte bianconera. Massimiliano Allegri lo ...

