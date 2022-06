Juventus, Gazzetta: “Vendere De Ligt e fare un grande calciomercato” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Juventus, Gazzetta- Come si evince da Gazzetta ad oggi la Juventus cercherebbe davvero di piazzare De Ligt in Premier per aprire le danze sul mercato. La cessione di De Ligt permetterebbe alla vecchia signora di mettere le mani davvero su una cifra che fa davvero da capogiro per poi distendersi sul mercato in maniera davvero molto importante con i possibili grandi acquisti di casa Juventus. Zaniolo e Koulibaly sono nella testa dei bianconeri, ma per renderli realtà bisogna Vendere. Vedremo come si comporterà la squadra di Allegri che con Pogba e Di Maria già prende forma. Spazio anche per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “De Ligt, asta Chelsea-City. Con i 120 milioni, Madama su Zaniolo”. Le ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 29 giugno 2022)- Come si evince daad oggi lacercherebbe davvero di piazzare Dein Premier per aprire le danze sul mercato. La cessione di Depermetterebbe alla vecchia signora di mettere le mani davvero su una cifra che fa davvero da capogiro per poi distendersi sul mercato in maniera davvero molto importante con i possibili grandi acquisti di casa. Zaniolo e Koulibaly sono nella testa dei bianconeri, ma per renderli realtà bisogna. Vedremo come si comporterà la squadra di Allegri che con Pogba e Di Maria già prende forma. Spazio anche per i bianconeri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “De, asta Chelsea-City. Con i 120 milioni, Madama su Zaniolo”. Le ...

