Juve Zaniolo, pronta una nuova offerta: incontro in agenda con la Roma (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juve ha pronta una nuova offerta alla Roma per Zaniolo: nei prossimi giorni previsto un incontro per parlarne La Juve ha pronta una nuova offerta alla Roma per Zaniolo: nei prossimi giorni previsto un incontro per parlarne. I bianconeri starebbero pensando di mettere sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra totale di 50 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lahaunaallaper: nei prossimi giorni previsto unper parlarne Lahaunaallaper: nei prossimi giorni previsto unper parlarne. I bianconeri starebbero pensando di mettere sul piatto un prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra totale di 50 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

