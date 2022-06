Juve, su de Ligt spunta anche il Manchester City: piace a Guardiola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Continuano i corteggiamenti d’oltremanica per de Ligt: dopo il Chelsea si fa avanti anche il Manchester City, con il favore di Guardiola Il Chelsea non è solo nella corsa a de Ligt qualora il difensore dovesse lasciare la Juve. In base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’olandese classe 1999 è molto apprezzato da Guardiola. Il Manchester City, appena avrà definito le cessioni di Gabriel Jesus e Sterling, avrà i soldi per presentare un’offerta alla Juve, senza arrivare però ai 120 milioni della clausola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Continuano i corteggiamenti d’oltremanica per de: dopo il Chelsea si fa avantiil Mster, con il favore diIl Chelsea non è solo nella corsa a dequalora il difensore dovesse lasciare la. In base a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’olandese classe 1999 è molto apprezzato da. Il Mster, appena avrà definito le cessioni di Gabriel Jesus e Sterling, avrà i soldi per presentare un’offerta alla, senza arrivare però ai 120 milioni della clausola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

