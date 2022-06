Juve Stabia | c’è la firma del centrocampista Manuel Ricci

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del, classe ’90. Il calciatore, natio di Anzio, è cresciuto calcisticamente nella Lazio e ha vestito, tra le altre, le maglie del Monza, del Pergocrema, dell’Avellino, della Salernitana, della Reggiana, della Lupa Roma, dell’Anzio, del Matera e del Potenza. Queste le sue prime dichiarazioni: “Darò il massimo per onorare questa gloriosa maglia che merita palcoscenici importanti. La speranza è di vedere tutto lo stadio Romeo Menti pieno, perchè è in grado di dare una spinta incredibile e portarci alla vittoria”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

petrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Ufficiale l'arrivo di Manuel Ricci - susydigennaro : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Ufficiale l'arrivo di Manuel Ricci - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: JUVE STABIA - Ufficiale l'arrivo di Manuel Ricci - apetrazzuolo : JUVE STABIA - Ufficiale l'arrivo di Manuel Ricci - napolimagazine : JUVE STABIA - Ufficiale l'arrivo di Manuel Ricci -

Castellammare di. Laha ufficializzato l'accordo con Manuel Ricci. Il centrocampista, classe '90, si è legato al club di Castellammare. 'Darò il massimo per onorare questa gloriosa maglia che merita ...... Frosinone ,, Virtus Entella , Pisa , Avellino e Salernitana ; tra i cadetti anche un totale di 9 reti realizzate e 10 assist. In Serie C (doppia promozione tra i cadetti con V.Dopo aver blindato i due giovani Boccia e Todisco, la Juve Stabia ufficializza il primo nuovo innesto della sessione estiva ...Il centrocampo è il reparto dove ci sarà meno da fare, con Polito che ha attualmente in rosa tre sicuri titolari: Maita, Maiello e D'Errico. Serviranno almeno tre pedine, ...