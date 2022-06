Juve Bremer, i bianconeri si inseriscono: il brasiliano è l’alternativa a De Ligt (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Juve ci prova per Bremer: i bianconeri si inseriscono per provare a prendere il brasiliano in caso di addio di De Ligt La Juve potrebbe cedere De Ligt in questa sessione di mercato. I bianconeri stanno valutando tra le alternative anche Bremer. Il brasiliano che ha già un accordo con l’Inter, che aspetta solo la cessione di Skriniar, potrebbe far scatenare una vera e propria asta con il Torino che resta a guardare in attesa. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Laci prova per: isiper provare a prendere ilin caso di addio di DeLapotrebbe cedere Dein questa sessione di mercato. Istanno valutando tra le alternative anche. Ilche ha già un accordo con l’Inter, che aspetta solo la cessione di Skriniar, potrebbe far scatenare una vera e propria asta con il Torino che resta a guardare in attesa. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?.… - Antonin30880485 : RT @jordancs580: Oggi prima offerta ufficiale per il #Napoli 27 milioni più 3 di bonus per #Koulibaly, accordo con il ragazzo c’è, se il #… - ParmaLiveTweet : L'apertura di Tuttosport: 'Juve, Cambiaso sì! Contatto Bremer' - CalcioNews24 : La #Juve si inserisce per #Bremer ?? - ZonaBianconeri : RT @jordancs580: Oggi prima offerta ufficiale per il #Napoli 27 milioni più 3 di bonus per #Koulibaly, accordo con il ragazzo c’è, se il #… -