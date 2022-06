Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon: “Ho giocato molto bene, il pubblico mi ha trascinato” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Jannik Sinner ha sconfitto Mikael Ymer e si è qualificato al terzo turno di Wimbledon. Il tennista italiano, che all’esordio aveva regolato il quotato svizzero Stanislas Wawrinka, si è imposto in quattro set sul coriaceo svedese e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. L’altoatesino tornerà in campo tra un paio di giorni per incrociare il vincente del confronto tra il britannico Andy Murray e lo statunitense John Isner. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine della partita: “Penso di avere giocato molto bene. Ho commesso troppi errori non forzati e il match è un po’ cambiato nel terzo set, ma il pubblico mi ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022)ha sconfitto Mikael Ymer e si è qualificato aldi. Il tennista italiano, che all’esordio aveva regolato il quotato svizzero Stanislas Wawrinka, si è imposto in quattro set sul coriaceo svedese e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. L’altoatesino tornerà in campo tra un paio di giorni per incrociare il vincente del confronto tra il britannico Andy Murray e lo statunitense John Isner.ha analizzato la propria prestazione al termine della partita: “Penso di avere. Ho commesso troppi errori non forzati e il match è un po’ cambiato nelset, ma ilmi ha ...

