Ius Scholae, Rusconi (Anp) a iNews24: "Necessario contare ragazzi migranti come cittadini"

Ius Scholae: questa sera alle 20.30 l'Aula della Camera discuterà della proposta di legge sulla cittadinanza italiana per i figli degli immigrati. Il testo mira a riconoscere il ruolo della scuola, consentendo a circa un milione di ragazzi under 18, nati in Italia o arrivati entro i 12 anni, la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana

