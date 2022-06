Ius scholae: Iezzi (Lega), 'norma liberticida e oscurantista' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Lo Ius scholae è una norma liberticida. Roba da paese oscurantista, che introduce principi antidemocratici nel nostro ordinamento". Lo afferma Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali della Camera. Perché -aggiunge- Pd e M5S prevedono che il figlio minore -che dicono di voler tutelare- non sia neanche ascoltato in questa fondamentale decisione? Perché prevedono che un solo genitore possa decidere senza ascoltare il coniuge né il figlio stesso in spregio alla nostra Costituzione e alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia? Siamo alla legittimazione del padre padrone? Questa proposta di legge è pericolosa per i minori stessi, perché viola innanzitutto la loro libertà personale". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - Lo Iusè una. Roba da paese, che introduce principi antidemocratici nel nostro ordinamento". Lo afferma Igor, capogruppo dellain commissione Affari costituzionali della Camera. Perché -aggiunge- Pd e M5S prevedono che il figlio minore -che dicono di voler tutelare- non sia neanche ascoltato in questa fondamentale decisione? Perché prevedono che un solo genitore possa decidere senza ascoltare il coniuge né il figlio stesso in spregio alla nostra Costituzione e alle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia? Siamo alla legittimazione del padre padrone? Questa proposta di legge è pericolosa per i minori stessi, perché viola innanzitutto la loro libertà personale".

Pubblicità

borghi_claudio : Non so se conviene fare forzature per parlare in aula alla Camera di ius scholae, cannabis e simili. Non mi risulta… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - worldcannanews1 : RT @fisco24_info: I testi su ius scholae e cannabis spaccano la maggioranza: AGI - La tenuta della maggioranza e del governo sono a rischio… - Lojero_Mattia : @DrGregHouse73 @Terraro32955066 @FatjonaLamce Per altro vivi in Francia ma non conosci la legge francese. Se vivi i… -