Ius Scholae, Forza Italia: “Temi divisivi, rischio compromissione governo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Conferenza dei capigruppo, a Montecitorio, ho chiesto che su argomenti divisivi, come la cannabis e lo Ius Scholae, non si facciano delle Forzature d’Aula. La possibilità di coltivare la cannabis anche sul balcone di casa è un qualcosa che noi riteniamo inaccettabile, così come crediamo nel valore dell’integrazione e siamo sensibili alle problematiche che riguardano i minori stranieri presenti in Italia, tant’è che abbiamo formulato una precisa proposta per l’ottenimento della cittadinanza dopo la frequenza, con merito, di almeno un ciclo scolastico, che come previsto dalla legge Italiana è di 8 anni. Idea non condivisa dalle altre forze della maggioranza. La connotazione etico-culturale di questi Temi specifici è talmente elevata da rischiare di compromettere la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Conferenza dei capigruppo, a Montecitorio, ho chiesto che su argomenti, come la cannabis e lo Ius, non si facciano delleture d’Aula. La possibilità di coltivare la cannabis anche sul balcone di casa è un qualcosa che noi riteniamo inaccettabile, così come crediamo nel valore dell’integrazione e siamo sensibili alle problematiche che riguardano i minori stranieri presenti in, tant’è che abbiamo formulato una precisa proposta per l’ottenimento della cittadinanza dopo la frequenza, con merito, di almeno un ciclo scolastico, che come previsto dalla leggena è di 8 anni. Idea non condivisa dalle altre forze della maggioranza. La connotazione etico-culturale di questispecifici è talmente elevata da rischiare di compromettere la ...

borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - Agenzia_Ansa : Via libera dalla Commissione Affari costituzionali della Camera alla proposta di legge sulla cittadinanza sulla bas… - borghi_claudio : Pd e M5S hanno forzato in conferenza capigruppo l'inizio della discussione generale per ius scholae e cannabis. I B… - Peppe91176 : Ius scholae, @emanuelefiano (@pdnetwork ) precisa: per la destra i diritti mai - Ghinodi14694932 : @AbuSamar160878 @Max29633153 @LegaSalvini È già molto più serio del Zan e ius scholae. Questi ultimi non ci servono… -