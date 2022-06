Ius Scholae e cannabis, Salvini contro: Lega convoca riunione urgente (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Nelle ore in cui la Lega lavora per blindare l’equo compenso in Commissione Giustizia al Senato, da Pd e 5Stelle arriva la volontà di affrontare Ius Scholae e cannabis alla Camera da oggi pomeriggio. Per la Lega, la sinistra che insiste su ‘temi divisivi’ e che ‘nulla c’entrano con le emergenze degli italiani’, si rende responsabile di un gravissimo attacco alla maggioranza e quindi al governo. Nel tardo pomeriggio di oggi, quindi, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha convocato una riunione urgente dei deputati. Parteciperà anche il segretario Matteo Salvini. “Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Nelle ore in cui lalavora per blindare l’equo compenso in Commissione Giustizia al Senato, da Pd e 5Stelle arriva la volontà di affrontare Iusalla Camera da oggi pomeriggio. Per la, la sinistra che insiste su ‘temi divisivi’ e che ‘nulla c’entrano con le emergenze degli italiani’, si rende responsabile di un gravissimo attacco alla maggioranza e quindi al governo. Nel tardo pomeriggio di oggi, quindi, il capogruppo dellaalla Camera Riccardo Molinari hato unadei deputati. Parteciperà anche il segretario Matteo. “Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà ...

