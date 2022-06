Ius scholae, cos'è e perché se ne parla (Di mercoledì 29 giugno 2022) La data del 29 giugno 2022 è stata quella designata per discutere in parlamento, presso la Camera dei Deputati, dello "ius scholae". Ius scholae: cos'è Si fa riferimento a quella che è una proposta di legge. Si tratta dell'individuazione di un percorso che porterebbe circa un milione di under 18 ad acquisire la cittadinanza italiana. Si tratta di ragazzi che sono o nati in Italia o che ci sono arrivati entro i 12 anni. In particolare ne entrerebbero in possesso dopo aver frequentato almeno cinque anni nelle istituzioni scolastiche italiane. Con alcuni dettagli specifici contenuti nel testo della legge. Da qui la definizione di «Ius scholae». Per poter acquisire la cittadinanza italiana sarà, inoltre, necessario aver mantenuto la propria residenza legale in Italia per tutto il periodo considerato. Il raggiungimento ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 29 giugno 2022) La data del 29 giugno 2022 è stata quella designata per discutere inmento, presso la Camera dei Deputati, dello "ius". Ius: cos'è Si fa riferimento a quella che è una proposta di legge. Si tratta dell'individuazione di un percorso che porterebbe circa un milione di under 18 ad acquisire la cittadinanza italiana. Si tratta di ragazzi che sono o nati in Italia o che ci sono arrivati entro i 12 anni. In particolare ne entrerebbero in possesso dopo aver frequentato almeno cinque anni nelle istituzioni scolastiche italiane. Con alcuni dettagli specifici contenuti nel testo della legge. Da qui la definizione di «Ius». Per poter acquisire la cittadinanza italiana sarà, inoltre, necessario aver mantenuto la propria residenza legale in Italia per tutto il periodo considerato. Il raggiungimento ...

