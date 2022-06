Ius Scholae all’esame della Camera: il voto forse in serata. Quasi 1 milione di under 18 ora sperano nella cittadinanza. Salvini: “Irrispettoso per gli italiani” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il testo all'esame punta a riconoscere il ruolo dell’istruzione: dà la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana dopo aver frequentato «almeno 5 anni di scuola». Il Pd: «Grande obiettivo». Il leader della Lega: «In un momento così difficile per il Paese la sinistra pensa agli immigrati» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il testo all'esame punta a riconoscere il ruolo dell’istruzione: dà la possibilità di chiedere laitaliana dopo aver frequentato «almeno 5 anni di scuola». Il Pd: «Grande obiettivo». Il leaderLega: «In un momento così difficile per il Paese la sinistra pensa agli immigrati»

