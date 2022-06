Ius Scholae alla Camera: cos’è, cosa significa e perché la maggioranza è spaccata (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ius Scholae, il testo del provvedimento arriva in Aula alla Camera. La misura, appoggiata in modo compatto dal centrosinistra, ha causato profonde spaccature nel centrodestra. Lega e Fratelli d’Italia, infatti, stanno lottando contro l’approvazione dell’iniziativa. Ius Scholae, perché la maggioranza è spaccata? Salvini: “La cittadinanza non è un biglietto a premi” Nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno, la Camera discuterà del cosiddetto Ius Scholae ossia una proposta di legge finalizzata a riconoscere la cittadinanza ai figli degli immigrati. Il testo si pone come obiettivo principale quello di riconoscere il ruolo della scuola, dando la possibilità a oltre un milione di giovani under 18 che sono nati in Italia o sono arrivati nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ius, il testo del provvedimento arriva in Aula. La misura, appoggiata in modo compatto dal centrosinistra, ha causato profonde spaccature nel centrodestra. Lega e Fratelli d’Italia, infatti, stanno lottando contro l’approvazione dell’iniziativa. Iusla? Salvini: “La cittadinanza non è un biglietto a premi” Nel pomeriggio di mercoledì 29 giugno, ladiscuterà del cosiddetto Iusossia una proposta di legge finalizzata a riconoscere la cittadinanza ai figli degli immigrati. Il testo si pone come obiettivo principale quello di riconoscere il ruolo della scuola, dando la possibilità a oltre un milione di giovani under 18 che sono nati in Italia o sono arrivati nel ...

