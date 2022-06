Italia-Polonia oggi, Nations League volley femminile: orario 29 giugno, programma, tv, streaming (Di mercoledì 29 giugno 2022) oggi mercoledì 29 giugno si gioca Italia-Polonia, match valido per la Nations League 2022 di volley femminile. Le azzurre incominciano la terza e ultima settimana di incontri, la nostra Nazionale è reduce dalle quattro vittorie consecutive conquistate a Brasilia e vuole proseguire la propria cavalcata in modo da mettere le mani sulla qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Paola Egonu e compagne partiranno con tutti i favori del pronostico a Sòfia (Bulgaria), ma non devono sottovalutare un avversario rognoso e che può ccreare alcuni grattacapi alle ragazze del CT Davide Mazzanti. Un successo metterebbe di fatto una seria ipoteca sull’accesso alla fase a eliminazione diretta. In campo la formazione tipo con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022)mercoledì 29si gioca, match valido per la2022 di. Le azzurre incominciano la terza e ultima settimana di incontri, la nostra Nazionale è reduce dalle quattro vittorie consecutive conquistate a Brasilia e vuole proseguire la propria cavalcata in modo da mettere le mani sulla qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante. Paola Egonu e compagne partiranno con tutti i favori del pronostico a Sòfia (Bulgaria), ma non devono sottovalutare un avversario rognoso e che può ccreare alcuni grattacapi alle ragazze del CT Davide Mazzanti. Un successo metterebbe di fatto una seria ipoteca sull’accesso alla fase a eliminazione diretta. In campo la formazione tipo con ...

