Italia Paese sempre più vecchio. L'anti - age inizia da quello che mangiamo (Di mercoledì 29 giugno 2022) 'In un'ampollina l'elisir della giovinezza. Il segreto della vita eterna. Il potere di una pozione magica'. Recitava l'iconico film La morte ti fa bella. Ma il tempo non si ferma, neanche con gli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 giugno 2022) 'In un'ampollina l'elisir della giovinezza. Il segreto della vita eterna. Il potere di una pozione magica'. Recitava l'iconico film La morte ti fa bella. Ma il tempo non si ferma, neanche con gli ...

Pubblicità

CarloCalenda : Più semplicemente orgoglioso nipote di Felice Ippolito che fece dell’Italia un paese all’avanguardia sul nucleare.… - graziano_delrio : Lo #iusscholae non è una bandierina, ma un diritto per centinaia di migliaia di bambini e giovani cresciuti nel nos… - forza_italia : Quello che tutti noi del centrodestra dovremo fare non è metterci a litigare sulla leadership, ma riconquistare la… - Katarinatosamja : RT @fratotolo2: Italia, Paese dei Tafazzi #incendi - Edgeoftown1 : RT @fratotolo2: Italia, Paese dei Tafazzi #incendi -