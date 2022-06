Italia femminile, Cernoia: «C’è grande entusiasmo, ci si aspetta tanto da noi» (Di mercoledì 29 giugno 2022) La centrocampista dell’Italia femminile Cernoia ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022 Valentina Cernoia, centrocampista della Juventus e dell’Italia femminile, ai microfoni di Rai Sport ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022. entusiasmo E aspettaTIVE – «Non vediamo l’ora che inizi questa grande avventura. Dopo tante settimane di lavoro manca veramente pochissimo, c’è tanto entusiasmo oltre alla stanchezza, e davvero tanta voglia di affrontare questo campionato europeo. Ci si aspetta molto da noi e anche noi abbiamo delle aspettative altissime, ovvero quelle di far bene e di riconfermarci ai livelli del Mondiale. Tutto ciò è emozionante, sapere che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) La centrocampista dell’ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022 Valentina, centrocampista della Juventus e dell’, ai microfoni di Rai Sport ha parlato in vista dell’inizio di Euro 2022.TIVE – «Non vediamo l’ora che inizi questaavventura. Dopo tante settimane di lavoro manca veramente pochissimo, c’èoltre alla stanchezza, e davvero tanta voglia di affrontare questo campionato europeo. Ci simolto da noi e anche noi abbiamo delletive altissime, ovvero quelle di far bene e di riconfermarci ai livelli del Mondiale. Tutto ciò è emozionante, sapere che ...

